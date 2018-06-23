На Дмитрия Дашкевича ночью составили протокол за участие в акции в Куропатах

На одного из лидеров «Молодого фронта» (Чехия) Дмитрия Дашкевича в ночь на 23 июня был составлен административный протокол об участии в несанкционированном мероприятии.

Дмитрий Дашкевич. Фото: bnp.by

Как сообщил БелаПАН Дашкевич, уже после полуночи, когда активисты уходили из урочища, ему позвонил водитель, перевозивший баннеры. Его остановили сотрудники ГАИ и предложили проехать в Боровлянский отдел Минского РУВД под предлогом проверки на предмет перевозки опасных вещей.

Защитники Куропат поехали в отдел РУВД, чтобы поддержать водителя. «Там к нам подошел наряд, меня задержали, составили протокол за проведение несанкционированного мероприятия. Продержали в отделе около двух часов, после чего отпустили», — сообщил Дашкевич.

По его словам, причиной задержания стало недовольство милиции баннерами.

22 июня, около 13 часов, Дашкевич возле развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» установил на деревянных конструкциях две большие растяжки. Одна из них была размещена возле входа в комплекс, вторая — вдоль забора, чтобы ее можно было увидеть из транспорта, проезжающего по Минской кольцевой автомобильной дороге.

На двух растяжках была одна и та же надпись — «Курапаты — дарога сьмерці». Так называлась статья Зенона Позняка, которая была опубликована в газете «Літаратура і мастацтва» в июне 1988 года и в которой рассказывалось о расстрелах в урочище жертв сталинских репрессий.

Акции против работы развлекательного комплекса с рестораном проходят ежедневно с 31 мая.