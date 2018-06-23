Лукашенко: не выдержим — придется идти в состав какого-то государства, или об нас будут вытирать ноги

/ Политика
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Президент Беларуси 22 июня совершил рабочую поездку в Могилевскую область, проведя в Шкловском районе совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

 

 

Выступая перед чиновниками, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что от работы экономики зависит судьба страны. Прежде всего должны выполняться принятые решения.

«Наметили сделать — это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения — смерть. Мы — на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, еще развяжут войну как в Украине.

При этом Александр Лукашенко не уточнил, откуда исходит угроза, кто может развязать войну и в состав какого государства в случае негативного развития событий может войти Беларусь.

«Хотите — строем ходите, хотите — берите пистолеты и наводите тут порядок. Это ваши проблемы», — цитирует Еврорадио слова президента в адрес чиновников, отвечающих за сельское хозяйство.

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Тэги: рабочая поездка президента ситуация в экономике Персона: Александр Лукашенко Город: Шклов

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  • Просто нет слов! Глава государства в своем репертуаре. А красных директоров кто назначал? Кто крепких хозяйственников у руля ставил?
  • дело пойдет тогда если интерес у людей появится в смысле доходов а тае за доску почета не клюет\ а красные директора им то что люди они обеспеченные что им рвать попу\молодых нужно ставить а не сынков\
  • дело пойдет тогда если интерес у людей появится в смысле доходов а тае за доску почета не клюет\ а красные директора им то что люди они обеспеченные что им рвать попу\молодых нужно ставить а не сынков\