Лукашенко: не выдержим — придется идти в состав какого-то государства, или об нас будут вытирать ноги

Президент Беларуси 22 июня совершил рабочую поездку в Могилевскую область, проведя в Шкловском районе совещание по вопросам социально-экономического развития региона.

Выступая перед чиновниками, Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что от работы экономики зависит судьба страны. Прежде всего должны выполняться принятые решения.

«Наметили сделать — это должно быть сделано железобетонно. Причина одна невыполнения — смерть. Мы — на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся — значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или об нас будут просто вытирать ноги. А не дай Бог, еще развяжут войну как в Украине.

При этом Александр Лукашенко не уточнил, откуда исходит угроза, кто может развязать войну и в состав какого государства в случае негативного развития событий может войти Беларусь.