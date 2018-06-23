Минский водитель показал видео, как его «учили» на автотрассе
Минчанин Руслан обнародовал на портале
Инцидент произошел около 12.00 в пятницу, 22 июня, на трассе Р28, возле ГАИ Минского района, не доезжая «Робинсон-клаба».
Как видно из записей, Руслан двигался по крайней левой полосе, что, видимо, и вывело из себя водителя Opel.
«Передо мной машина, а справа велосипедисты — это видно на втором видео. Он не вытерпел и по обочине обогнал, «подрезал», так что я чуть в него не въехал. А когда я его догнал, он опять начал «учить», но уже жестко, не давая обогнать», — поделился Руслан.
«Дело закончилось тем, что я ему показал, чтобы он остановился. Он остановился, я подошел и сказал, что если он такой горячий, то пусть разгонится и в столб ударится, а из-за его «уроков» могли пострадать другие люди. К моему удивлению, он вел себя очень спокойно».
Руслан выразил сожаление, что сразу не вызвал ГАИ. Он написал в Госавтоинспекцию заявление, к которому присововкупил видео.
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