Беларусь против вывода военных РФ с территории Молдовы

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Генассамблея ООН приняла проект резолюции Молдовы по выводу военных РФ из Приднестровья.

Генеральная Ассамблея ООН Фото ООН/Мануэль Элиас
Генеральная Ассамблея ООН Фото ООН/Мануэль Элиас

Ее инициаторами выступили Молдова, Грузия, Канада, Латвия, Литва, Румыния, Украина и Эстония.

Решение было принято 22 июня простым большинством голосов: поддержали 64 государства, 15 делегаций выступили против и 83 страны воздержались, сообщает пресс-служба ООН.

В числе тех, кто выступил против принятия резолюции, оказалась и наша страна. Против также проголосовали Армения, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия и Венесуэла.

В резолюции выражается «глубокая обеспокоенность по поводу продолжающегося размещения Оперативной группы российских войск и вооружений на территории Республики Молдова без согласия этого государства».

«Генеральная  Ассамблея  настоятельно призывает Российскую Федерацию без оговорок и дальнейшего промедления завершить упорядоченный вывод Оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова», — говорится в принятой резолюции.
 
Авторы резолюции напомнили, что в Конституции Молдовы провозглашен постоянный нейтралитет и запрещено размещение иностранных войск на ее территории.
 
Они также сослались на то, что Российская Федерация взяла на себя «обязательство завершить вывод своих вооруженных сил и вооружений с территории Республики Молдова в конкретные сроки в соответствии с решением, принятым на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшемся в 1999 году в Стамбуле, Турция».

Российская сторона вносила предложение перенести голосование по проекту резолюции для его более подробного обсуждения, однако оно было отклонено. В поддержку такого решения выступили Сирия, Мьянма и Беларусь.

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Тэги: Молдова Приднестровье ООН

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  • Вообще то не Молдавии а Приднестровье вы вышли с союза так верните что получили и уйдите с чем пришли к стати и Украины и Литвы это касается верните Клайпеду и Вильно