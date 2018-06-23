В США умер старейший русский поэт Наум Коржавин
На 93-м году жизни скончался поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин. Об этом на своей странице в Facebook
Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1944 году он приехал в Москву, году поступил в Литературный институт. В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», Коржавин был арестован. Около восьми месяцев он провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и в Институте имени Сербского. Был приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 — как «социально опасный элемент». Осенью 1948 года был выслан в Сибирь. В 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде. В этот период окончил горный техникум и в 1953 году получил диплом штейгера.
В 1954 году после амнистии получил возможность вернуться в Москву. В 1956 году был реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году. В период «оттепели» начал публиковать собственные стихи в журналах. Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» (1961). В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов. В 1967 году Московский театр имени К.С. Станиславского поставил пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».
Помимо официальных публикаций стихи Коржавина распространялись в самиздатовских списках. Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести», что привело к запрету на публикацию его произведений.
В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Коржавин уехал в США и обосновался в Бостоне. Стал членом редколлегии «Континента». В 1976 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) вышел сборник стихов Коржавина «Времена», в 1981 году там же — сборник «Сплетения».
В постперестроечную эпоху у Коржавина появилась возможность приезжать в Россию и проводить поэтические вечера. Первый раз он приехал в Москву по личному приглашению Булата Окуджавы во второй половине 1980-х годов. В 2016 году стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.
Вот несколько стихотворений Наума Коржавина:
Русской интеллигенции
(…) Трижды ругана,
трижды воспета.
Вечно в страсти,
всегда на краю…
За твою необузданность эту
Я, быть может, тебя и люблю.
Я могу вдруг упасть, опуститься
И возвыситься дух затая,
Потому что во мне будет биться
Беспокойная жилка твоя.
1944
Мне без тебя так трудно жить,
А ты — ты дразнишь и тревожишь.
Ты мне не можешь заменить
Весь мир…
А кажется, что можешь.
Есть в мире у меня свое:
Дела, успехи и напасти.
Мне лишь тебя недостает
Для полного людского счастья.
Мне без тебя так трудно жить:
Все — неуютно, все — тревожит…
Ты мир не можешь заменить.
Но ведь и он тебя — не может.
1952
То свет, то тень,
То ночь в моем окне.
Я каждый день
Встаю в чужой стране.
В чужую близь,
В чужую даль гляжу,
В чужую жизнь
По лестнице схожу.
(…) Но нет во мне
Тоски,— наследья книг,—
По той стране,
Где я вставать привык.
Где слит был я
Со всем, где всё — нельзя.
Где жизнь моя —
Была да вышла вся.
(…)Я знаю сам:
Здесь тоже небо есть.
Но умер там
И не воскресну здесь.
Зовет труба:
Здесь воля всем к лицу.
Но там судьба Моя —
пришла к концу.
Легла в подзол.
Вокруг — одни гробы. …
И я ушел.
На волю — от судьбы.
То свет, то тень.
Я не гнию на дне.
Я каждый день
Встаю в чужой стране.
1974
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