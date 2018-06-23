В США умер старейший русский поэт Наум Коржавин

На 93-м году жизни скончался поэт, переводчик и драматург Наум Коржавин. Об этом на своей странице в Facebook сообщила поэт и музыкант Вероника Долина.

Фото: milbaby.ru

Наум Коржавин (настоящее имя — Наум Мандель) родился 14 октября 1925 года в Киеве. В 1944 году он приехал в Москву, году поступил в Литературный институт. В конце 1947 года, в разгар сталинской кампании по «борьбе с космополитизмом», Коржавин был арестован. Около восьми месяцев он провел в изоляторе Министерства госбезопасности СССР и в Институте имени Сербского. Был приговорен к ссылке по статьям Уголовного кодекса 58-1 и 7-35 — как «социально опасный элемент». Осенью 1948 года был выслан в Сибирь. В 1951-1954 годах отбывал ссылку в Караганде. В этот период окончил горный техникум и в 1953 году получил диплом штейгера.

В 1954 году после амнистии получил возможность вернуться в Москву. В 1956 году был реабилитирован. Восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959 году. В период «оттепели» начал публиковать собственные стихи в журналах. Более широкую известность ему принесла публикация подборки стихов в поэтическом сборнике «Тарусские страницы» (1961). В 1963 году при содействии Евгения Винокурова вышел сборник Коржавина «Годы», куда вошли стихи 1941-1961 годов. В 1967 году Московский театр имени К.С. Станиславского поставил пьесу Коржавина «Однажды в двадцатом».

Помимо официальных публикаций стихи Коржавина распространялись в самиздатовских списках. Во второй половине 1960-х Коржавин выступал в защиту «узников совести», что привело к запрету на публикацию его произведений.

В 1973 году после допроса в прокуратуре поэт подал заявление на выезд из страны, объяснив свой шаг «нехваткой воздуха для жизни». Коржавин уехал в США и обосновался в Бостоне. Стал членом редколлегии «Континента». В 1976 году во Франкфурте-на-Майне (ФРГ) вышел сборник стихов Коржавина «Времена», в 1981 году там же — сборник «Сплетения».

В постперестроечную эпоху у Коржавина появилась возможность приезжать в Россию и проводить поэтические вечера. Первый раз он приехал в Москву по личному приглашению Булата Окуджавы во второй половине 1980-х годов. В 2016 году стал лауреатом премии «Поэт», присуждаемой за наивысшие достижения в русской лирике.

Вот несколько стихотворений Наума Коржавина:

Русской интеллигенции

(…) Трижды ругана,

трижды воспета.

Вечно в страсти,

всегда на краю…

За твою необузданность эту

Я, быть может, тебя и люблю.

Я могу вдруг упасть, опуститься

И возвыситься дух затая,

Потому что во мне будет биться

Беспокойная жилка твоя.

1944

Мне без тебя так трудно жить,

А ты — ты дразнишь и тревожишь.

Ты мне не можешь заменить

Весь мир…

А кажется, что можешь.

Есть в мире у меня свое:

Дела, успехи и напасти.

Мне лишь тебя недостает

Для полного людского счастья.

Мне без тебя так трудно жить:

Все — неуютно, все — тревожит…

Ты мир не можешь заменить.

Но ведь и он тебя — не может.

1952

То свет, то тень,

То ночь в моем окне.

Я каждый день

Встаю в чужой стране.

В чужую близь,

В чужую даль гляжу,

В чужую жизнь

По лестнице схожу.

(…) Но нет во мне

Тоски,— наследья книг,—

По той стране,

Где я вставать привык.

Где слит был я

Со всем, где всё — нельзя.

Где жизнь моя —

Была да вышла вся.

(…)Я знаю сам:

Здесь тоже небо есть.

Но умер там

И не воскресну здесь.

Зовет труба:

Здесь воля всем к лицу.

Но там судьба Моя —

пришла к концу.

Легла в подзол.

Вокруг — одни гробы. …

И я ушел.

На волю — от судьбы.

То свет, то тень.

Я не гнию на дне.

Я каждый день

Встаю в чужой стране.

1974