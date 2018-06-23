Марадона требует допустить его к тренировке сборной Аргентины

Легендарный футболист, чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона потребовал допуска к тренировке южноамериканской команды в преддверии заключительного матча группового этапа ЧМ-2018 в России. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Mirror.

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«Я хочу поговорить с игроками, чтобы они поняли, что значит надевать футболку национальной команды», — отметил 57-летний Марадона. Он также признался, что полностью отдавался игре за сборную в бытность игроком.

22 июня аутсайдеры группы D нигерийцы переиграли Исландию 2:0. Победа африканской сборной повысила шансы аргентинцев на выход в следующий этап чемпионата мира. Для этого команде Хорхе Сампаоли необходимо обыграть в последнем матче группового этапа Нигерию. В случае, если Исландия в параллельном матче обыграет Хорватию, значение будет иметь показатель разницы забитых и пропущенных мячей. Сейчас у аргентинцев он составляет «-3», у исландцев — «-2». Эти матчи пройдут 26 июня.

21 июня аргентинцы уступили сборной Хорватии со счетом 0:3. Результат поставил под угрозу выход команды в плей-офф ЧМ.

16 июня Марадона раскритиковал игру сборной Аргентины в первом матче группового этапа против Исландии. «Я не виню игроков. Я виню в результате недостаточную подготовку к матчу, потому что ее не было вовсе», — заключил он.

Как сообщали naviny.by , в середине мая Диего Марадона был официально представлен в качестве председателя правления футбольного клуба «Динамо» (Брест). В своем выступлении он отметил, что приход в белорусский клуб является для него новым вызовом и он «не собирается запираться в кабинете».

О подписании трехлетнего контракта с 57-летним Марадоной брестский клуб объявил 15 мая. Аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию. Легенда мирового футбола приступит к работе после окончания чемпионата мира-2018 в России.