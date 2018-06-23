Свадьба Джона Сноу и одичалой Игритт состоится в замке отца

В субботу на севере Шотландии состоится свадьба Кита Харингтона и Роуз Лесли, сыгравших Джона Сноу и одичалую Игритт в знаменитом сериале «Игра престолов». О помолвке актеров было объявлено в сентябре прошлого года.

Фото телеканала HBO

Пара познакомилась во время съемок сериала в 2012 году, в котором они сыграли Джона Сноу и одичалую Игритт.

Свадьба пройдет в замке Уордхилл неподалеку от шотландского города Абердин, которым владеет отец актрисы.

Как сообщают британские СМИ, на свадьбу приехали коллеги по сериалу актеры Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

«Игра престолов» — американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов «Песнь Льда и Огня» Джорджа Р. Р. Мартина. Действие «Игры престолов» происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези. Финальный восьмой сезон выйдет в апреле-мае 2019 года.