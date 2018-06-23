Журналист Глеб Лободенко удостоен премии имени Василя Быкова «За свободу мысли»

Общественный деятель и журналист Глеб Лободенко стал 11-м лауреатом премии имени Василя Быкова.

Фото: страница в Фейсбуке руха «За Свабоду»

Церемония награждения состоялась 23 июня в деревне Бычки Ушачского района Витебской области, на малой родине народного писателя, сообщает БелаПАН .

«Лободенко сделал большой вклад в деле сохранения памяти об известных белорусских деятелях. Можно вспомнить Рыгора Бородулина и Геннадия Буравкина, которых он поддерживал и при их жизни. Он продолжает делать много в сфере белорусской истории и культуры. Как пример можно привести открытие памятника Тадеушу Костюшко. В то, что такой памятник появится на белорусской земле, мало кто верил», — сказал в комментарии БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По его словам, деятельность Лободенко «можно оценить как деятельность целого Министерства культуры, он делает то, чего, к сожалению, не делает белорусское государство».

Премия «За свободу мысли» была основана бывшим председателем движения «За Свободу» Александром Милинкевичем в 2008 году после получения им премии «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова, которую вручает Европейский парламент.

Премией награждаются личности, которые проявили себя в общественной и творческой деятельности в пользу Беларуси и свободы. Лауреатами премии в разные годы становились Рыгор Бородулин, Владимир Орлов, Павел Северинец, Владимир Некляев, Алексей Марочкин, Дмитрий Дашкевич и другие.

Сейчас победителя премии определяют ее лауреаты прошлых лет.