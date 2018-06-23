Видеофакт. Забывчивый водитель начал движение со шлангом в баке и едва не сжег АЗС

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На автозаправочной станции под Киевом водитель после заправки автомобиля забыл вытащить из бака пистолет шланга и начал движение.

Как сообщает tsn.ua, от резкого рывка рухнули топливораздаточные колонки, произошла утечка газа и сразу же — большой пожар.

Хотя благодаря установленной противопожарной системе, пламя и было потушено в течение 11 минут, огонь успел нанести существенный ущерб оборудованию АЗС,

Между тем нашкодивший водитель скрылся с места инцидента — его разыскивает полиция, открыто уголовное производство.

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Тэги: пожар АЗС Город: Киев

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