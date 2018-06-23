Партия БНФ — властям: обеспечьте неприкосновенность Куропат

Партия БНФ требует от белорусских властей «наконец обеспечить неприкосновенность Куропат, прекратить манипуляции с границами охранных зон мемориала и предпринять надлежащие действия для прекращения функционирования развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим».

«Национальный некрополь Куропаты является местом мученической смерти и погребения многих тысяч невинных белорусов, замученных коммунистической властью, которое в очередной раз требует защиты», отмечается в принятом 23 июня заявлении сойма Партии БНФ.

«Построенный несколько лет назад с грубыми нарушениями закона развлекательный комплекс «Бульбаш-холл» открылся под новым названием и начал работу», — говорится в документе.

Как подчеркивается в партийном заявлении, многие уважаемые белорусы, представители интеллигенции, общественных и политических организаций, белорусского бизнеса, а также авторитетные деятели культуры из России, Украины, Польши, Литвы и других стран оценили сам факт открытия развлекательного комплекса на границе мемориала в Куропатах «как вандализм, заявили об аморальности и непристойности» этого решения.

Сойм Партии БНФ заявляет «о недопустимости размещения в непосредственной близости от мемориала в Куропатах увеселительного заведения, считает это осквернением памяти десятков и сотен тысяч невинных жертв сталинского террора, оскорблением чести и достоинства их потомков, всей белорусской нации, богохульством и издевательством над моралью и исторической памятью.

Партия БНФ призывает провести переговоры между собственниками и представителями защитников Куропат для «разрешения постыдной ситуации, которая возникла после открытия ресторана», определить время, место и формат переговоров на совещании организаций, принимающих участие в общественной акции протеста возле входа в комплекс.

Как сообщалось, накануне владельцы развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» предложили свои три варианта решения проблемы с работой заведения. 22 июня один из владельцев комплекса Леонид Зайдес встретился с председателем Партии БНФ Григорием Костусевым.

Как сообщил БелаПАН Костусев, первый вариант — продажа комплекса по себестоимости. Новый владелец, если он будет к этому готов, мог бы передать его общественности под музей.

Второй: владельцы вкладывают свои средства в реконструкцию мемориала (разговор шел о сумме до 100 тыс. долларов), а также меняют формат заведения с развлекательного на семейный, который бы посещали родители с детьми.

Третий: владельцы готовы передать одно из зданий для размещения в нем музея. Они готовы за свой счет обеспечить его коммуникациями и отгородить от остального комплекса, чтобы был отдельный вход со стороны мемориала, а также поменять формат заведения.

Акции против работы развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая. Их участники настаивают на закрытии или переносе комплекса.