«Извините нас, пожалуйста». Военные пришли к водителю авто, раздавленного БМП

Командиры 6 гвардейской механизированной бригады вместе с механиком-водителем БМП пришли к пострадавшему в ДТП владельцу «Фольксвагена».

Видео встречи разместил в сети местный телеканал «Гродно Плюс».

«Понимаю, произошло это не по желанию, а просто случай такой получился несчастный. Никто не хотел этого делать. Так получилось. Ну что ж, солдат молодой. Он еще полностью не научился как ездить. У меня особенных претензий к нему нет. Научится потом. Будет ездить лучше», — поделился своим впечатлением от встречи Иван Белоцкий, который пострадал в ДТП.

«Ошибка механика-водителя в выборе скорости. По данному вопросу проводится проверка. Компетентные должностные лица сделают правильный вывод, дадут правовую оценку этому случаю. Наша задача была — решить вопрос с Иваном Николаевичем, чтобы он не имел обиды на Вооруженные силы, на нашу бригаду в целом», — сказал заместитель командира 6 гвардейской механизированной бригады Иван Мариев.

Как сообщали Naviny.by, офицеры 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады Западного оперативного командования компенсировали ущерб водителю «Volkswagen», попавшему под БМП. Офицерское собрание бригады приняло решение компенсировать нанесенный ущерб и еще раз принесло свои извинения за случившееся пострадавшим в ДТП.

дорожно-транспортное происшествие произошло в Гродно — боевая машина пехоты днем в пятницу, 22 июня, в прямом смысле раздавила «Фольксваген-Поло».

Водитель чудом не пострадал.