Белорусы в Украине попали в ДТП. Женщина погибла, семеро пострадали

ДТП произошло сегодня днем на автодороге Ковель - Жолква недалеко от города Великие Мосты в Львовской области.

Фото: varta1.com.ua

Как сообщает местная полиция, водитель автомобиля «Шкода Октавия», 59-летний житель города Обухов, вероятно, заснул за рулем и выехал на встречную. Там автомобиль столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген», в котором ехали 9 иностранцев. За рулем микроавтобуса был 35-летний житель Волынской области.

Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в больницу. Также госпитализирован водитель «Октавии».

Один из пассажиров микроавтобуса госпитализирован в травматологическое отделение Жолковской больницы с диагнозом сотрясение головного мозга и перелом костей правого предплечья. Кроме того, в приемное отделение Червоноградской больницы обратились шесть пассажиров микроавтобуса, передает Varta1 .

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.