Белорусы в Украине попали в ДТП. Женщина погибла, семеро пострадали
ДТП произошло сегодня днем на автодороге Ковель - Жолква недалеко от города Великие Мосты в Львовской области.
Как
Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в больницу. Также госпитализирован водитель «Октавии».
Один из пассажиров микроавтобуса госпитализирован в травматологическое отделение Жолковской больницы с диагнозом сотрясение головного мозга и перелом костей правого предплечья. Кроме того, в приемное отделение Червоноградской больницы обратились шесть пассажиров микроавтобуса, передает
Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
Все пострадавшие — граждане Беларуси, уточняет
Обсудим?