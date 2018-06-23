Взрыв на митинге в Зимбабве. Президент считает, что его хотели убить

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва по кличке Крокодил, возможно, стал объектом атаки террористов.

«Во второй половине дня, когда мы уезжали c замечательного митинга в Булавайо, на сцене произошел взрыв. Несколько человек пострадали от взрыва, и я уже посетил их в больнице», — сообщается в официальном твиттере Эммерсона Мнангагвы.

This afternoon, as we were leaving a wonderful rally in Bulawayo, there was an explosion on the stage. Several people were affected by the blast, and I have already been to visit them in the hospital. — President of Zimbabwe (@edmnangagwa) 23 июня 2018 г.

Действующий президент Зимбабве выступал на предвыборном митинге. Выборы в стране должны пройти 30 июля. На должность президента претендуют три кандидата. Ни один из кандидатов, по мнению социологов, не сможет одержать победу в первом туре.

По сообщению местных СМИ, пострадали несколько человек, в том числе вице-президент Кембо Мохади. Сам Эммерсон Мнангагва остался невредим.

В ноябре 2017 года в Зимбабве произошел военный переворот. Силовики захватили дворец президента страны 93-летнего Роберта Мугабе и его жену Грейс. Мугабе отрекся от власти. Новым главой государства стал Эммерсон Мнангагва, которого Мугабе уволил незадолго до переворота за проявление «признаков нелояльности».