Фотофакт. Китайские внедорожники на репетиции парада в Минске

Вечером 23 июня в Минске проходит репетиция военного парада ко Дню независимости.

По центральным улицам столицы проехали сотни единиц военной техники, в том числе и китайские высокоманевренные внедорожные Dongfeng Mengshi серии EQ2050. Боевые машины были частью поставок безвозмездной военно-технической помощи из Китая.

Под капотом установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением EQ D150−20 и рабочим объемом 3,9 литра. Мощность двигателя — 112 кВт (около 152 л. с.), а максимальная скорость при полной нагрузке — 105 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле — 19 литров на 100 км. Автомобиль оборудован пятиступенчатой механической коробкой переключения передач и четырехступенчатой раздаточной коробкой.