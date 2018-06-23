ЧМ-2018 по футболу. Германия на последних секундах обыграла Швецию

Первую победу одержал действующий чемпион мира сборная Германии на ЧМ-2018 по футболу в России.

23 июня в Сочи команда Йоахима Лёва обыграла сборную Швеции — 2:1. Причем победа оказалась волевой.

На 32-й минуте Уле Тойванен вывел шведов вперед, в начале второго тайма Марко Ройс сравнял счет, а на пятой компенсированной минуте Тони Кроос со штрафного забил победный гол.

При этом с 82-й минуты немцы играли в меньшинстве после удаления Жерома Боатенга за две желтые карточки.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон назвал это поражение самым тяжелым в своей карьере. «Но вся группа участвует в борьбе за плей-офф, так что нам надо зализать раны и отыграться в следующем матче», — сказал после матча Андерссон.

Ранее сегодня в группе F сборная Мексики обыграла команду Южной Кореи — 2:1 (Вела, 26-п, Эрнандес, 66 — Х.М. Сон, 93+).

После двух туров ни одна команда в этой группе не утратила шансов на выход в плей-офф. Решающие матчи состоятся 27 июня. В Екатеринбурге встретятся Мексика и Швеция, а в Казани — Южная Корея и Германия