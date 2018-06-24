В воскресенье на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча
24 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.
Игровая программа дня откроется встречей в группе G между Англией и Панамой, которая начнется в 15:00 в Нижнем Новгороде. Накануне в этой группе Бельгия разгромила Тунис 5:2 и с двумя победами в двух матчах возглавила квартет.
В 18:00 в Екатеринбурге стартует матч группы H Япония — Сенегал.
В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы Н между Польшей и Колумбией.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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