В воскресенье на чемпионате мира по футболу будут сыграны три матча

24 июня на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, состоятся три матча второго тура группового этапа.

Игровая программа дня откроется встречей в группе G между Англией и Панамой, которая начнется в 15:00 в Нижнем Новгороде. Накануне в этой группе Бельгия разгромила Тунис 5:2 и с двумя победами в двух матчах возглавила квартет.

В 18:00 в Екатеринбурге стартует матч группы H Япония — Сенегал.

В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы Н между Польшей и Колумбией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.