ЦТ перевалило за экватор. 24 июня сдают химию
24 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по химии. Это один из наименее популярных предметов для сдачи – его планируют пройти 14 тысяч абитуриентов.
Для сравнения, на самый популярный предмет – русский язык – зарегистрировались более 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч, на белорусский язык – 24 тысячи.
Начало ЦТ по химии в 11:00 по всей стране.
ЦТ
26 июня — физика;
28 июня — история Беларуси;
30 июня — география;
2 июля — всемирная история новейшего времени.
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