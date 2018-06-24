ЦТ перевалило за экватор. 24 июня сдают химию

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24 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по химии. Это один из наименее популярных предметов для сдачи – его планируют пройти 14 тысяч абитуриентов.

Для сравнения, на самый популярный предмет – русский язык – зарегистрировались более 67 тысяч абитуриентов, на математику – 45 тысяч, на белорусский язык – 24 тысячи.

Начало ЦТ по химии в 11:00 по всей стране.

ЦТ проходит с 12 июня по 2 июля и уже перевалило за экватор. Абитуриентам предстоят экзамены еще по четырем дисциплинам:

26 июня — физика;

28 июня — история Беларуси;

30 июня — география;

2 июля — всемирная история новейшего времени.