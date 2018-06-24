Белорусский дальнобойщик под Омском попал в аварию со смертельным исходом

На трассе Омск - Новосибирск столкнулись две фуры. На одном из грузовиков видны белорусские номера.

Очевидцы разместили в сети видеозапись с места аварии. На видео видно, что две фуры вылетели в кювет, на одной из них белорусские номера. В конце ролика можно увидеть мешки для трупов, и как одного раненого эвакуируют на носилках.

Местные СМИ сообщают, что авария произошла утром 24 июня (ролик залит на Youtube 23 июня), а также о том, что погиб один человек. Официального подтверждения пока нет.