Белорусский дальнобойщик под Омском попал в аварию со смертельным исходом

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На трассе Омск - Новосибирск столкнулись две фуры. На одном из грузовиков видны белорусские номера.

 

 

Очевидцы разместили в сети видеозапись с места аварии. На видео видно, что две фуры вылетели в кювет, на одной из них белорусские номера. В конце ролика можно увидеть мешки для трупов, и как одного раненого эвакуируют на носилках.

Местные СМИ сообщают, что авария произошла утром 24 июня (ролик залит на Youtube 23 июня), а также о том, что погиб один человек. Официального подтверждения пока нет.

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Тэги: ДТП фура дальнобойщик

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