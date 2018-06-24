СМИ: российские самолеты нанесли удар по городу в зоне деэскалации в Сирии

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Агентство Reuters со ссылкой на два своих источника распространило информацию, что в ночь на 24 июня российские самолеты обстреляли позиции вооруженной оппозиции в городе Бусра аль-Харир на юго-западе Сирии. Сообщается, что было нанесено не менее двух десятков ударов.

Также подчеркивается, что это первый случай непосредственного участия Военно-воздушных сил РФ в боевых действиях в зоне деэскалации близ Голанских высот и

На прошлой неделе Госдепартамент США выразил беспокойство по поводу сообщений о том, что войска правительства Сирии проводят операции в одной из зон деэскалации на юго-западе страны, нарушая достигнутые договоренности. Вашингтон пообещал принять жесткие меры в случае, если силы президента страны Башара Асада начнут наступление на юго-западе Сирии.

Данная зона деэскалации была создана по договоренности, достигнутой в прошлом году США, Иорданией и Российской Федерацией, и согласованной на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в ноябре во Вьетнаме.

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Тэги: война в Сирии ВВС России Город: Бусра аль-Харир

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