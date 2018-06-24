Шнуров и Слепаков спели новую песню про футбол: «Извините нас, ребята, мы — реально муд@ки»

/ Культура
Просмотров: 1690 Комментариев: 0

Семен Слепаков и группа «Ленинград» записали новую песню, посвященную сборной России по футболу, в которой они извинились за свои предыдущие высказывания.

«Всей страной мы вам кричали — вы ненужный атрибут. Сколько раз мы повторяли «По-любому про#@т». Будет все теперь иначе, будет все наоборот. Пусть народа вы богаче — будет вас любить народ, — поют Шнуров и Слепаков, и добавляют. — Будем пузо целовать вам, только знайте, чемпионы, стоит разик проиграть вам — сразу станете г@#ны».

Осторожно, ненормативная лексика:

 

Напомним, накануне финальной стадии ЧМ по футболу в России Семен Слепаков исполнил песню «Оле-Оле-Оле!», в которой иронизировал над игрой и шансами сборной выйти из группы. Несмотря на скепсис болельщиков российская сборная с крупным счетом обыграла сборные Египта и Саудовской Аравии и вышла в 1/8 чемпионата.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Тэги: ЧМ по футболу Ленинград Слепаков Персона: Семен Слепаков Сергей Шнуров

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте