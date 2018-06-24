Семен Слепаков и группа «Ленинград» записали новую песню, посвященную сборной России по футболу, в которой они извинились за свои предыдущие высказывания.

«Всей страной мы вам кричали — вы ненужный атрибут. Сколько раз мы повторяли «По-любому про#@т». Будет все теперь иначе, будет все наоборот. Пусть народа вы богаче — будет вас любить народ, — поют Шнуров и Слепаков, и добавляют. — Будем пузо целовать вам, только знайте, чемпионы, стоит разик проиграть вам — сразу станете г@#ны».

Осторожно, ненормативная лексика:

Напомним, накануне финальной стадии ЧМ по футболу в России Семен Слепаков исполнил песню «Оле-Оле-Оле!», в которой иронизировал над игрой и шансами сборной выйти из группы. Несмотря на скепсис болельщиков российская сборная с крупным счетом обыграла сборные Египта и Саудовской Аравии и вышла в 1/8 чемпионата.