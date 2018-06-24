Романчук: Лукашенко обязан начать делать экономику страны по науке

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«Чтобы не нарваться на «не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине», А. Лукашенко просто обязан прекратить имитацию бурной деятельности (посещения колхозов и заводов, проведение селекторных совещаний и разборок) и начать делать экономику страны по науке, с акцентом на частных предпринимателях, с безусловной реализацией принципа верховенства права. В противном случае белорусский фронт для Кремля может рассосаться опробованными гибридно-денежными методами», — заявил член Совета по развитию предпринимательства при президенте, руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук на своей странице в Фейсбуке, пишет БелаПАН.

Таким образом он прокомментировал высказывание Лукашенко на совещании по вопросам развития АПК в Шкловском районе Могилевской области 22 июня. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас просто будут вытирать ноги. А, не дай Бог, развяжут еще войну, как в Украине», — сказал глава государства.

«Более 20 лет Кремль финансировал, поддерживал социально-экономический эксперимент в Беларуси, — отмечает Романчук. — А вдруг у дисциплинированных, ответственных, толерантных и трудолюбивых белорусов получится то, что не удалось Советскому Союзу? Не удалось. Провал не вызывает сомнений. Поэтому Кремль в пылу имперской экспансии, вероятно, хочет иной архитектуры отношений между Беларусью и Россией. Уважают сильных, успешных, конкурентоспособных, тех, от кого можно поучиться управлению и жизни в целом. Китай уважает Гонконг, поэтому оставляет его жить и работать в таком режиме. Потому что Гонконг — это круто, современно, несомненно, конкурентно и прибыльно. А нынешняя социально-экономическая модель Беларуси? Это застой, отстой и простой. Это сплошная головная боль, хронические торговые конфликты, перекладывание из пустого в порожнее».


Устроит ли Лукашенко революцию на селе?

По мнению Романчука, враги белорусской независимости Беларуси — «VIP-распорядители чужого, номенклатурно-краснодиректорское начальство». «Они берут из бюджета рубль, а возвращают копейку. Они кормятся на откатах в рамках госпрограмм и госзаказа. Они душат предпринимателей и блокируют системные рыночные реформы. Они создали круговую поруку и систему неофеодализма на местном уровне. Даже когда их ловят за руку на коррупции, они умудряются после длительных тюремных сроков оказаться на свободе. А. Лукашенко своими руками, используя всю полноту своей неограниченной власти, создал самого опасного врага Республики Беларусь — номенклатурно-краснодиректорское начальство. Они глубоко непрофессиональны, зато убедительно лояльны. Они не знают законов экономики, зато усвоили понятия Вертикали власти. Они презирают обыкновенных людей, зато твердят о социальной ориентации страны. Они топчут Конституцию, зато беспрекословно выполняют распоряжения президента. Они помогают монополистам, зато твердят о равных условиях хозяйствования. Они торпедируют диверсификацию экономики, зато с удовольствием поглощают внешние кредиты», — пишет эксперт.

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Тэги: экономика Персона: Ярослав Романчук Александр Лукашенко

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  • Охосспади... Романчук всё сильнее скатывается в русофобское кликушество, противореча себе: то Кремль финансировал в надежде, а теперь решил просто захватить. А зачем тогда финансировал, если проще было сразу захватить? И вообще, предлагаю объявить тендер по теме "Новая жертва "российской агрессии" - кто?" Ибо почему, собственно, Беларусь? Вот Грузия: 1. В блок НАТО не входит - никто не впишется войсками. 2. Черноморское побережье и порты Батуми и Поти - в Беларуси моря нет. 3. Контроль над трубопроводами, которые идут в обход России. 4. Коридор в Армению - нет проблем с транзитом грузов для базы и газа, выход к границе с Турцией. 5. Население в три раза меньше, чем в Беларуси - меньше социалка. Какие у Беларуси есть конкурентные преимущества, что её прям до зарезу надо захватить? А в целом напоминает неумное кокетство старой девы, которой надо поломаться для приличия, но упорно переигрывает, что пропадает всякое желание иметь с ней дело.
  • Как вас сразу возбуждает упоминание России в контексте имперской экспансии . Это что-то. Хотя, если бы читали внимательно, то не задавали бы дурацких вопросов. Сказано же,что финансировали в качестве эксперимента, а вдруг получится у Беларуси лучше, чем в СССР.