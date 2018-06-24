МИД подтвердил гибель гражданки Беларуси в ДТП на территории Львовской области

МИД подтвердил сообщения украинских СМИ о гибели гражданки Беларуси и травмах восьми соотечественников в ДТП во Львовской области.

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«В ДТП 23 июня на территории Львовской области Украины пострадало 9 граждан Беларуси, одна из которых скончалась в больнице. Остальные уже в сознании, в разной степени тяжести — в лечебных учреждениях области», — отметило ведомство в Твиттере.

Белорусское посольство в Украине установило личности пострадавших.

По информации отдела коммуникации полиции Львовской области, ДТП произошло около полудня 23 июня на дороге Ковель — Жолква неподалеку от деревни Большие Мосты Сокальского района. Водитель автомобиля «Шкода-Октавия», 59-летний житель райцентра Пустомыты, вероятно, заснул за рулем, в результате чего машина выехала на встречную полосу. Водители «Тойоты» и «Мицубиси», двигавшиеся навстречу, своевременно отреагировали на ситуацию и съехали в кювет. Однако «Шкода» столкнулась с микроавтобусом «Фольксваген-ЛТ» под управлением 35-летнего жителя Волынской области, где ехало девять белорусских граждан.

Водитель «Шкоды» госпитализирован, водитель микроавтобуса от медпомощи отказался.