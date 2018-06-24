Пресс-секретаря Трампа выставили из ресторана из-за ее работы в «бесчеловечной и неэтичной» администрации президента

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Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и ее семью выставили из ресторана Red Hen («Красная курица») в небольшом городке Лексингтон с населением около семи тысяч человек, расположенном на западе американского штата Вирджиния.

Как пишет The Washington Post, столик был забронирован на вечер 22 июня на имя мужа Сандерс. После появления в заведении Сандрес с семьей шеф-повар позвонил совладелице ресторана Стефани Уилкинсон и сообщил, что персонал обеспокоен.

Уилкинсон приехала в ресторан и решила посовещаться со своими работниками. Как пояснила совладелица, по ее мнению, Сандерс служит в «бесчеловечной и неэтичной» администрации президента США Дональда Трампа и публично защищает его жесточайшую политику, что недопустимо.

Также Уилкинсон отметила, что в Лексингтоне подавляющее большинство жителей голосовали против Трампа.

Уилкинсон спросила у подчиненных, как ей поступить. «Я могу попросить ее уйти», — сказала она сотрудникам. Персонал ресторана ответил: «Да».

После этого Уилкинсон подошла к Сандерс и позвала ее на пару слов во внутренний дворик ресторана. По словам совладелицы, Сандерс ответила практически сразу же: «Хорошо. Я уйду».

Сандерс прокомментировала историю в Твиттере. «Прошлым вечером владелица Red Hen в Лексингтоне, Вирджиния сказала мне уйти, потому что я работаю на президента, и я вежливо ретировалась. Ее действия говорят гораздо больше о ней, чем обо мне. Я всегда стараюсь относиться к людям, в том числе к тем, с которыми я не согласна, с уважением и буду продолжать поступать так же», — заверила пресс-секретарь Белого дома.

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Тэги: США Персона: Сара Сандерс Стефани Уилкинсон Город: Лексингтон

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