Пресс-секретаря Трампа выставили из ресторана из-за ее работы в «бесчеловечной и неэтичной» администрации президента
Пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс и ее семью выставили из ресторана Red Hen («Красная курица») в небольшом городке Лексингтон с населением около семи тысяч человек, расположенном на западе американского штата Вирджиния.
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Уилкинсон приехала в ресторан и решила посовещаться со своими работниками. Как пояснила совладелица, по ее мнению, Сандерс служит в «бесчеловечной и неэтичной» администрации президента США Дональда Трампа и публично защищает его жесточайшую политику, что недопустимо.
Также Уилкинсон отметила, что в Лексингтоне подавляющее большинство жителей голосовали против Трампа.
Уилкинсон спросила у подчиненных, как ей поступить. «Я могу попросить ее уйти», — сказала она сотрудникам. Персонал ресторана ответил: «Да».
После этого Уилкинсон подошла к Сандерс и позвала ее на пару слов во внутренний дворик ресторана. По словам совладелицы, Сандерс ответила практически сразу же: «Хорошо. Я уйду».
Сандерс
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