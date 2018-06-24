После первого тайма Англия громит Панаму 5:0 на ЧМ-2018 по футболу

После первого тайма в матче чемпионата мира по футболу между Англией и Панамой счет 5:0 в пользу англичан. На данный момент это самый результативный первый тайм на ЧМ-2018.

На 8-й минуте счет открыл Стоунз, он же на 40-й минуте забил еще раз. На 22-й и 45-й (+1) Кейн реализовал пенальти. Еще один мяч на 36-й минуте забил Лингард.

24 июня на чемпионате мира состоятся еще два матча.

В 18:00 в Екатеринбурге стартует матч группы H Япония — Сенегал.

В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы Н между Польшей и Колумбией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.