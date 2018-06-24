Звезды сериала «Игра престолов» сыграли свадьбу

Звезды сериала «Игра престолов» Кит Харингтон (Джон Сноу в сериале) и Роуз Лесли (исполнила роль Игритт из племени «одичалых») поженились. Церемония прошла 23 июня на родине невесты — в Шотландии.

На свадьбу приехало множество поклонников «Игры престолов». На протяжении нескольких минут молодожены приветствовали фанатов, отвлекшись от церемонии.

We’re big Game of Thrones fans over here! Congrats to Kit Harrington and Rose Leslie pic.twitter.com/wd6ieSQocB — Karibbean Kollective (@karibkollective) 23 июня 2018 г.

Среди гостей свадьбы были другие актеры «Игры престлов» Эмилия Кларк («мать драконов» Дейенерис Таргариен), Софи Тернер (Санса Старк), Мэйси Уильямс (Арья Старк) и Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер).

Харингтон и Лесли познакомились в 2012 году на съемках.

Лесли прекратила работу в проекте через два года после начала съемок, поскольку ее героиня погибла. Харингтон же стал одной из главных звезд, снявшись во всех семи сезонах.