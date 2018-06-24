Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018 по футболу
Сборная Англии разгромила команду Панамы в матче группы G чемпионата мира по футболу-2018 со счетом 6:1. Первый тайм завершился со счетом 5:0 и стал самым результативным на нынешнем ЧМ.
На 8-й минуте счет открыл Стоунз, он же на 40-й минуте забил еще раз. На 22-й и 45-й (+1) Кейн реализовал пенальти, на 62-й минуте он оформил хет-трик. Еще один мяч на 36-й минуте забил Лингард.
Единственный мяч Панамы на 78-й минуте забил Балой.
Сборная Англии после этой победы обеспечила себе выход в 1/8 финала, а Харри Кейн единолично возглавил список лучших бомбардиров ЧМ — у него 5 голов.
24 июня на чемпионате мира состоятся еще два матча.
В 18:00 в Екатеринбурге стартует матч группы H Япония — Сенегал.
В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы Н между Польшей и Колумбией.
Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.
Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.
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