Англия разгромила Панаму на ЧМ-2018 по футболу

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Сборная Англии разгромила команду Панамы в матче группы G чемпионата мира по футболу-2018 со счетом 6:1. Первый тайм завершился со счетом 5:0 и стал самым результативным на нынешнем ЧМ.

На 8-й минуте счет открыл Стоунз, он же на 40-й минуте забил еще раз. На 22-й и 45-й (+1) Кейн реализовал пенальти, на 62-й минуте он оформил хет-трик. Еще один мяч на 36-й минуте забил Лингард.

Единственный мяч Панамы на 78-й минуте забил Балой.


Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

Сборная Англии после этой победы обеспечила себе выход в 1/8 финала, а Харри Кейн единолично возглавил список лучших бомбардиров ЧМ — у него 5 голов.

24 июня на чемпионате мира состоятся еще два матча.

В 18:00 в Екатеринбурге стартует матч группы H Япония — Сенегал.

В 21:00 в Казани начнется еще одна игра группы Н между Польшей и Колумбией.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018 Персона: Харри Кейн

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