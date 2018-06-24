Генсек Совета Европы официально попросит Путина освободить Сенцова

Прошение о помиловании будет подано в понедельник, 25 июня, подтвердили DW в Совете Европы.

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Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту России Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии. Об этом Немецкой волне сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген. «В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова», - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

«Российская сторона не высказала ни поддержки, ни возражений»

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям. «Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений», - сообщил DW Хольтген. Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Его и Александра Кольченко, который получил 10 лет колонии, задержали в мае 2014 года в аннексированном Россией Крыму и обвинили в создании на территории полуострова террористического сообщества. 14 мая Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.