В Марьиной Горке УАЗ наехал на 8-летнего школьника

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Происшествие произошло днем 22 июня В Марьиной Горке Пуховичского района.

Мальчик во дворе дома по улице Новая Заря внезапно выбежал из-за припаркованной машины и попал под колеса УАЗ-396295, сообщает пресс-служба УГАИ УВД Минского облисполкома.

Как выяснили милиционеры, за рулем автомобиля был 51-летний местный житель. Он был трезв и у ГАИ к нему претензий нет. 

Четвероклассник получил закрытую черепно-мозговую травму легкой степени и был направлен в местную больницу на обследование.

ГАИ призывает родителей внимательнее относиться к детям, не оставлять их одних возле проезжей части и объяснить им элементарные правила безопасности.

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Тэги: ДТП Город: Марьина Горка

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