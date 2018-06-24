В Марьиной Горке УАЗ наехал на 8-летнего школьника
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Происшествие произошло днем 22 июня В Марьиной Горке Пуховичского района.
Мальчик во дворе дома по улице Новая Заря внезапно выбежал из-за припаркованной машины и попал под колеса УАЗ-396295,
Как выяснили милиционеры, за рулем автомобиля был 51-летний местный житель. Он был трезв и у ГАИ к нему претензий нет.
Четвероклассник получил закрытую черепно-мозговую травму легкой степени и был направлен в местную больницу на обследование.
ГАИ призывает родителей внимательнее относиться к детям, не оставлять их одних возле проезжей части и объяснить им элементарные правила безопасности.
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