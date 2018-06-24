Более 700 фур ожидают выезда на границе с Литвой‍

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Только на одном переходе «Каменный Лог» в очереди стоит более 300 грузовиков.

Такая информация размещена на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

На 20:00 по белорусскому времени на белорусско-литовской границе на выезде из страны в «Котловке» находится более 80 фур, в «Беняконях» — более 180, в «Привалках» — более 200.

На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Урбаны» находится более 120 грузовых автомобилей. 

Через белорусско-польские пограничные пункты пропуска пытаются выехать не более 150 грузовиков.

На границе с Украиной очередей нет. 

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Тэги: граница Каменный Лог грузовик

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