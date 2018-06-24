Пять человек были задержаны в Бресте во время сбора подписей за отставку руководства местной вертикали

/ Общество
Просмотров: 296 Комментариев: 0

В Бресте 24 июня были задержаны общественные активисты Дмитрий Бекалюк, Дмитрий Андросюк, Олег Ермоленко, а также блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов.

Как сообщил БелаПАН Кабанов, это произошло около двух часов дня у центрального входа на рынок на улице Пушкинской, где проходил сбор подписей за отставку брестских чиновников — глав областного, районного и городского исполкомов.

Бекалюк и Ермоленко собирали подписи, Кабанов и Петрухин вели видеотрансляцию, Андросюк находился рядом с ними.

«Нас всех доставили в Ленинский РОВД. Около 15:15 после опроса меня первого отпустили из милиции. Затем по одному — остальных. Последним около 16:00 отпустили Бекалюка», — сказал Кабанов.

«Видимо, было указание начальства убрать нас с улицы, чтобы сорвать сбор подписей. С 24 июня по выходным дням противники строительства аккумуляторного завода решили продолжить уличный сбор подписей за отставку местных чиновников», — рассказал Бекалюк.

Противники аккумуляторного завода в Бресте решили продолжить уличный сбор подписей за отставку местных чиновников

Ранее противники строительства аккумуляторного завода обратились в Национальное собрание с просьбой разъяснить, является ли сбор подписей на улице массовым мероприятием, подпадающим под действие соответствующего законодательства.

8 июня председатель постоянной комиссии Палаты представителей комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович направил авторам ответ, в котором сообщил, что сбор подписей массовым мероприятием не является.

Оставьте комментарий (0)
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Бекалюк Дмитрий Андросюк Олег Ермоленко Сергей Петрухин Александр Кабанов Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

Люди протестуют и выходят на площадь. В Бресте вновь прошла акция против завода

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Черный пиар из 90-х». На брестского активиста состряпали поклеп в интернете

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Усиление репрессий». Уволена врач, выступившая на митинге в Бресте

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

«Брестчанки против свинца». Акция против аккумуляторного завода

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте