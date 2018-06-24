Эрдоган лидирует на президентских выборах в Турции. Курды проходят в парламент

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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган​ лидирует на президентских выборах по результатам обработки 78% бюллетеней.

Эрдоган (от правящей Партии справедливости и развития) к настоящему моменту набирает 54% голосов, в то время как его основной соперник Мухаррем Индже (от основной оппозиционной Народно-республиканской партии) — более 29%, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Отрыв Эрдогана от Индже сокращается по мере подсчета голосов. Мераль Акшенер (от Хорошей партии) набирает более 7%, Селахаттин Демирташ (от прокурдской Демократической партии народов) — 7%, Темель Карамоллаоглу (от Партии счастья) и Догу Перинчек (от партии «Родина») — менее процента.

Одновременно с президентскими выборами в Турции также проходят парламентские. После обработки 69% бюллетеней лидирует правящая Партия справедливости и развития, которая набирает более 44%. Она входит в коалицию «Союз народа», который набирает на данный момент более 56%. Коалиция «Союз нация» получает более 32%, а прокурдская Демократическая партия народов преодолевает 10% избирательный порог и входит в парламент.

В Турции право голоса имеют чуть более 59 миллионов избирателей.

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Тэги: Турция выборы Персона: Реджеп Тайип Эрдоган

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