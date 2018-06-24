БАТЭ и «Шахтер» сыграли безголевую ничью

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Со счетом 0:0 завершился матч 13-го тура чемпионата Беларуси в высшей лиге между борисовским БАТЭ и солигорским «Шахтером».

У обеих команд прервались победные серии: у «Шахтера» — шестиматчевая, у БАТЭ — двухматчевая.

Фото fcshakhter.by

«Стратегически важный матч. Нужны были очки, чтобы подтянуться к лидерам, — отметил после матча главный тренер «Шахтера» российский специалист Сергей Ташуев. — Хорошо изучили соперника. Может, в первом тайме мешало волнение. Во втором пытались бороться за инициативу — получалось. Ничья — закономерный итог, с антуражем, с моментами. Было весело».

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага (БАТЭ) ожидал, что матч будет трудным: «Чтобы обыгрывать прямого конкурента, нужно реализовывать моменты. В игре с таким соперником их создавать непросто. «Шахтер» — сильная, доминирующая команда».

22-24 июня состоялось шесть матчей тура: «Днепр» — «Торпедо» — 1:2 (Павлов, 22 — Русак, 71, с пенальти, Цыганков, 84), «Смолевичи» — «Неман» — 0:1 (Абуна Ндзана, 86), «Минск» — «Гомель» — 0:2 (Шрамченко, 9, Р.Волков, 21), «Слуцк» — «Динамо» Мн — 0:1 (Галович, 63), «Луч» — «Торпедо-БелАЗ» — 1:3 (Грибовский, 77 – Климович, 6, Мышенко, 19, Юсов, 26, с пенальти).

25 июня состоятся встречи «Витебск» — «Ислочь» и «Динамо» Бр — «Городея».

Положение команд: БАТЭ — 32 очка (13 игр; разница мячей 21-6), «Динамо» Мн — 28 (13; 17-6), «Шахтер» — 25 (13; 15-5), «Витебск» — 24 (12; 16-8), «Неман» — 24 (13; 14-10), «Слуцк» — 21 (13; 16-10), «Торпедо-БелАЗ» — 21 (13; 13-9), «Динамо» Бр — 16 (12; 15-15), «Ислочь» — 15 (12; 8-10), «Смолевичи» — 13 (13; 10-12), «Минск» — 10 (13; 13-17), «Гомель» — 10 (13; 6-14), «Днепр» — 10 (13; 7-17), «Торпедо» — 10 (13; 6-17), «Луч» — 9 (13; 9-22), «Городея» — 7 (12; 6-14).

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Тэги: футбол-Беларусь БАТЭ ФК Шахтер Персона: Алексей Бага Сергей Ташуев

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