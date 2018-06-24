Мохамед Салах считает, что его подставили в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров использовал популярность египетского футболиста для укрепления своего имиджа.

Фото: vk.com/ramzan

Нападающий клуба «Ливерпуль» и сборной Египта Мохамед Салах рассматривает возможность ухода из национальной сборной после того, как Рамзан Кадыров использовал его в своих политических интересах, сообщает CNN со ссылкой на источник в окружении футболиста.

База египетской сборной на ЧМ по футболу в России находится в Грозном. Кадыров 22 июня присвоил Салаху звание почетного гражданина Чечни. Вручение копии указа и нагрудного значка состоялось на торжественном ужине в честь сборной Египта. Российское телевидение показывало, что Салах улыбается, когда Кадыров выступает с речью, и прикалывает нагрудной значок с чеченским флагом на футболку египтянина.

Как сообщил CNN источник из окружения футболиста, игрок против того, чтобы способствовать укреплению чьего бы то ни было политического имиджа.

В Египетской федерации футбола в комментарии CNN сообщили, что были удивлены тем, что Салах был готов «выйти из сборной» и что 26-летний спортсмен не сообщил им об этом намерении.

В понедельник, 25 июня, египтяне сыграют с Саудовской Аравией. После двух проигранных матчей в группе A египетская команда лишась шансов на выход в плей-офф.