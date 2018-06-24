У Ольги Барабанщиковой родилась дочь

У известной в прошлом теннисистки, а сейчас дизайнера одежды под собственным брендом Candy Lady Ольги Барабанщиковой 24 июня родилась дочь.

Для 38-летней Барабанщиковой это первый ребенок.

Фото instagram.com/barabusik

«Боженька послал нам самое большое чудо в этой жизни — ребеночка. Мне все еще порой не верится, что это происходит со мной… неудачная беременность 7 лет назад, боль и страх. Дикая боязнь того, что ситуация снова повторится. Затем много лет „проб“ забеременеть… и ничего. Но вот, видимо, там решили, что пришло и мое время. Я бесконечно благодарна — каждый день», — писала ранее Ольга Барабанщикова в своем Instagram.

Мужем Ольги Барабанщиковой является российский бизнесмен Алексей Селиваненко. Их свадьба состоялась в июне 2016 года.

Барабанщикова входила топ-50 сильнейших теннисисток планеты (лучшее место в одиночном рейтинге — 49-е) и заняла 4-е место на Олимпиаде 2000 в паре с Наташей Зверевой.

Из большого тенниса ушла в 2004 году из-за травмы, после чего занялась сольной карьерой, а сейчас большую часть времени уделяет модному бренду женской одежды и аксессуаров Candy Lady.