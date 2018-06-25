Лукашенко одним из первых поздравил Эрдогана с победой

Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции и пожелал ему крепкого здоровья, счастья, успехов и осуществления всех планов.

«Итоги избирательной кампании продемонстрировали высокую оценку соотечественниками Вашей плодотворной работы, нацеленной на дальнейшее укрепление страны и обеспечение ее устойчивого социально-экономического развития. Уверен, что под Вашим руководством Турция продолжит свое поступательное движение по пути прогресса и процветания», - говорится в поздравлении.

Лукашенко отметил, что между Беларусью и Турцией сложились особенные, действительно братские отношения. «Убежден, что стратегическое двустороннее сотрудничество, которое динамично расширяется, имеет огромный потенциал. Общими усилиями мы сумеем достичь новых вершин в политической, торгово-экономической и других сферах взаимодействия», - подчеркнул белорусский лидер.

Президент Беларуси оказался одним из первых, кто поздравил турецкого лидера с победой, сообщают турецкие СМИ.

Фото: aa.com.tr

Выборы президента Турции состоялись 24 июня 2018 года. На пост главы государства претендовали 6 кандидатов. По результатам обработки 98% бюллетеней Эрдоган набирает 52,51% голосов. Ближайший конкурент Мухаррем Индже получил 30,73% голосов, сообщает турецкое агентство Anadolu .

Оппозиционный кандидат Мухаррем Индже заявляет, что официальные СМИ завышают скорость обработки бюллетеней на несколько порядков.

Одновременно в Турции прошли парламентские выборы. По результатам обработки 98% бюллетеней правящая Партия справедливости и развития набирает 42,42%. Сенсацией оказался результат прокурдской Демократической партии народов. Она преодолела 10% избирательный порог и входит в парламент. Ее результат —11,55% или третье место на выборах.

Партия справедливости и развития создала предвыборный альянс с ультраправой Партией националистического движения и им достается большинство в парламенте — 293 места. Народно-республиканская партия в альянсе с Хорошей партией и происламистской Партией благополучия получают 146 мест в парламенте. Прокурдская Демократическая партия народов — 67 мест.

Явку на выборах государственные СМИ оценивают в 87%.

В Турции продолжает действовать чрезвычайное положение, введенное после попытки переворота в июле 2016 года. Нынешние выборы изначально должны были пройти в 2019 году, однако Эрдоган решил сдвинуть дату.