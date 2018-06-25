25 июня на чемпионате мира по футболу начинается заключительный тур группового этапа

/ Спорт
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Фото FIFA.com

В понедельник на чемпионате мира по футболу-2018, проходящем в России, начинается третий, заключительный, тур группового этапа. 25 июня будут сыграны четыре матча.

В 17:00 начнутся две игры  в группе А (матчи заключительного тура одной группы по регламенту проходят параллельно).

В Самаре Уругвай сыграет с Россией. Обе команды одержали по две победы и обеспечили себе выход в 1/8 финала. Этот матч лишь определит победителя квартета.

Во второй встрече группы А в Волгограде сойдутся Саудовская Аравия и Египет.


Чемпионат мира по футболу-2018: расписание, составы, результаты

В 21:00 начнутся два матча группы В.

В Калининграде Испания сыграет с Марокко, а в Саранске Иран встретится с Португалией.

В этом квартете у Испании и Португалии по 4 очка, у Ирана – 3, у Марокко – 0.

Все результаты чемпионата мира по футболу можно отслеживать в специальной инфографике Naviny.by вот ЗДЕСЬ.

Посмотреть визитки всех команд-участниц ЧМ-2018 можно ЗДЕСЬ.

Сюжет: ЧМ-2018 по футболу

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Тэги: футбол-ЧМ-2018

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