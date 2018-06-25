Вопрос дня: продолжит ли Домрачева выступать? В 15:00 биатлонистка даст пресс-конференцию
25 июня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси
Начало мероприятия в 15:00.
Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная среди женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Домрачевой присвоено звание «Герой Беларуси» — она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей государственной награды.
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