Вопрос дня: продолжит ли Домрачева выступать? В 15:00 биатлонистка даст пресс-конференцию

25 июня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета Беларуси пройдет пресс-конференция биатлонистки Дарьи Домрачевой. Предположительно, она проводится для оглашения решения Домрачевой по поводу продолжения либо завершения ее спортивной карьеры.

Начало мероприятия в 15:00.

Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная среди женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Домрачевой присвоено звание «Герой Беларуси» — она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей государственной награды.