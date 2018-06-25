Ночью на МКАД произошло жуткое ДТП «Мазды» и грузовика прикрытия дорожных рабочих

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Ночью 25 июня на Минской кольцевой автодороге произошло жуткое ДТП с участием легковой «Мазды-626» и грузовика прикрытия дорожных рабочих «МАЗ-5337».

Сообщение об аварии на внешнем кольце 2-го километра трассы поступило в МЧС в 1:46.

«С использованием аварийно-спасательного инструмента из салона легкового автомобиля были деблокированы водитель легкового автомобиля 1981 г. р. и пассажир 1982 г. р., которые с травмами различной степени тяжести в бессознательном состоянии были госпитализированы», — отмечается в пресс-релизе МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: ДТП Город: Минск

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