В Бресте легковушка сбила велосипедистку и скрылась

Правоохранительные органы разыскивают водителя легкового автомобиля, который совершил наезд на велосипедистку в Бресте и скрылся после ДТП.

Это произошло 22 июня около 17:50. По предварительной информации, 34-летняя брестчанка на велосипеде на зеленый свет не спешиваясь пересекала бульвар Космонавтов по пешеходному переходу. В этот момент ее сбил неустановленный легковой автомобиль темного цвета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ области.

Водитель с места аварии скрылся. О случившемся женщина изначально в милицию не сообщила. Однако позже она обратилась в больницу скорой помощи, где у нее диагностировали закрытые переломы левой лучевой кости и головки левой малоберцовой кости.

Проводится проверка. Госавтоинспекция разыскивает очевидцев этого ДТП, которые могут оказать содействие в установлении личности водителя. Информацию можно сообщить по телефонам (8016) 41-44-44, 27-56-51 или 41-16-33.