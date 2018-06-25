В Витебском районе второклассник получил сильный ожог лица при сжигании мусора
Просмотров: 88 Комментариев: 0
В деревне Дрюково Витебского района вечером 22 июня второклассник 2010 года рождения получил серьезные ожоги при сжигании мусора в костре.
В огне оказался баллон от монтажной пены, который взорвался. Мальчик в этот момент находился рядом с костром. Он получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу.
Сейчас его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.
Взрослые в момент происшествия находились в рядом в беседке, сообщает
Обсудим?