В Витебском районе второклассник получил сильный ожог лица при сжигании мусора

В деревне Дрюково Витебского района вечером 22 июня второклассник 2010 года рождения получил серьезные ожоги при сжигании мусора в костре.

В огне оказался баллон от монтажной пены, который взорвался. Мальчик в этот момент находился рядом с костром. Он получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу.

Сейчас его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.