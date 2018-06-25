В Витебском районе второклассник получил сильный ожог лица при сжигании мусора

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В деревне Дрюково Витебского района вечером 22 июня второклассник 2010 года рождения получил серьезные ожоги при сжигании мусора в костре.

В огне оказался баллон от монтажной пены, который взорвался. Мальчик в этот момент находился рядом с костром. Он получил термический ожог 15% лица, височной области и кистей рук, с которыми был госпитализирован в больницу.

Сейчас его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Взрослые в момент происшествия находились в рядом в беседке, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

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Тэги: ожог Город: Витебск

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