В первом квартале Беларусь посетили почти миллион иностранных туристов

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По итогам первого квартала количество иностранцев, посетивших Беларусь, возросло на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил пресс-центр департамента по туризму Министерства спорта и туризма.

В частности, за рассматриваемый период в страну въехали 947,7 тысячи человек. Для сравнения: в 2016 году за такой же период — 856 тысяч туристов.

В январе-апреле 2018 года экспорт туристических услуг Беларуси составил 57 млн долларов, что на 19,6% больше к аналогичному периоду 2017 года. За прошлый год экспорт туристических услуг вырос на 25,7% к уровню 2016 года и составил 201,9 млн долларов, пишет БелаПАН.

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