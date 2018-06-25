В первом квартале Беларусь посетили почти миллион иностранных туристов

По итогам первого квартала количество иностранцев, посетивших Беларусь, возросло на 10,7% в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Об этом сообщил пресс-центр департамента по туризму Министерства спорта и туризма.

В частности, за рассматриваемый период в страну въехали 947,7 тысячи человек. Для сравнения: в 2016 году за такой же период — 856 тысяч туристов.