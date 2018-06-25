Защитники Куропат предлагают встретиться владельцам ресторанно-развлекательного комплекса

Представители общественности согласовали единую позицию по защите Куропат и готовы обсудить ее с владельцами развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим». Они предлагают провести встречу 27 июня на площадке портала tut.by.

Как сообщил БелаПАН сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец, основные пункты этой позиции следующие: работа ресторана должна быть прекращена; необходимо провести независимое общественное расследование обстоятельств строительства с участием всех заинтересованных сторон; выкуп ресторана общественностью неприемлем.

Эту позицию разделяют защитники Куропат, общественные и политические активисты Марат Горевой, Дмитрий Дашкевич, Григорий Костусев, Олег Корбан, Ольга Николайчик, Эдуард Пальчис, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Анна Шапутько.

25 июня возле развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» пройдет встреча оргкомитета в защиту Куропат, на которой планируется обсудить этот вопрос.

Акции против работы развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая. Их участники настаивают на закрытии или переносе комплекса.