Защитники Куропат предлагают встретиться владельцам ресторанно-развлекательного комплекса
Представители общественности согласовали единую позицию по защите Куропат и готовы обсудить ее с владельцами развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим». Они предлагают провести встречу 27 июня на площадке портала tut.by.
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Эту позицию разделяют защитники Куропат, общественные и политические активисты Марат Горевой, Дмитрий Дашкевич, Григорий Костусев, Олег Корбан, Ольга Николайчик, Эдуард Пальчис, Павел Северинец, Вячеслав Сивчик, Анна Шапутько.
25 июня возле развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим» пройдет встреча оргкомитета в защиту Куропат, на которой планируется обсудить этот вопрос.
Акции против работы развлекательного комплекса возле места массовых расстрелов и захоронения жертв сталинских репрессий проходят ежедневно с 31 мая. Их участники настаивают на закрытии или переносе комплекса.
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