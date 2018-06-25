Во вторник в Беларуси сохранится дождливая погода

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Фото pixabay.com

26 июня в Беларуси сохранится дождливая погода, которая наблюдается в стране на протяжении последних дней.

Так, во вторник ночью преимущественно по западу страны, а днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы.

Ветер ожидается юго-восточный 4-9 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.

Температура ночью составит 5-11 градусов, днем воздух прогреется до 19-25 градусов, сообщает Белгидромет.

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Тэги: Белгидромет прогноз погоды

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