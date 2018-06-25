УЕФА выделяет 50 тысяч долларов на совместный с БФФ проект по клубному развитию

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделяет 50 тысяч долларов на пилотный проект по клубному развитию с участием Белорусской федерации футбола и Министерства спорта и туризма страны.

Проект призван содействовать развитию массового футбола, сообщил посол УЕФА, бывший член исполкомов УЕФА и ФИФА (Международная федерация футбола) Пер Омдал (Норвегия) на пресс-конференции в Минске 25 июня.

«Мы должны сместить акцент с профессионального футбола на более широкий общественный контекст, — сказал Омдал. — Мы — игроки общества. В системе ценностей сначала идет семья, потом школа, а после нее — футбольное сообщество, потому что мы заботимся о детях».

Омдал также отметил, что в Беларуси 151 тыс. занимающихся футболом, в том числе 4 тыс. девушек. Идеальным соотношением он считает 50 на 50.

По словам генерального секретаря БФФ Юрия Вергейчика, это первая специальная программа по развитию массового футбола в стране. «Все мы начинали карьеру со дворов, поэтому понимаем важность того, чем сейчас занимаемся», — сказал он.