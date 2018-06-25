Заместитель генпрокурора: ресторан в Куропатах не находится в охранной зоне

Развлекательный комплекс с рестораном «Поедем поедим» не находится в охранной зоне историко-культурной ценности. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук 25 июня на пресс-конференции в Минске.

Но в зависимости от дальнейшего развития ситуации Генпрокуратура может инициировать новую проверку соблюдения законодательства при строительстве объекта, добавил он.

«Как Генпрокуратура смотрит на эту ситуацию? Пока пассивно и пока выжидает», — сказал Стук.

При этом он напомнил, что в 2012 году Генеральная прокуратура направила представление об устранении нарушений законодательства об охране историко-культурного наследия при строительстве комплекса возле урочища Куропаты под Минском.

«Проверка, которая была проведена, выявила, что определенный комплекс зданий возведен именно в охранной зоне, — пояснил заместитель генпрокурора. — На тот момент, действительно, мы установили нарушение и информировали об этом Министерство культуры. После определенных исследований, проверок уполномоченные органы, в частности республиканская рада (по вопросам охраны историко-культурного наследия. — БелаПАН ) отодвинула границы запретной зоны. И в настоящее время у нас есть результат решения компетентного органа о том, что это строение не находится в охранной зоне».

«Как будут дальше развиваться события? Есть решение компетентного органа. Если этот вопрос будет каким-то образом подниматься дальше, депутатами, общественными организациями, мы тоже тогда проверим, насколько решение компетентного органа законно. Пока вот так», — заключил Стук.

С 31 мая общественные активисты ежедневно проводят акции против открытия возле Куропат развлекательного комплекса с рестораном «Поедем поедим».