Партия БНФ призвала не продлевать аренду российских военных объектов в Беларуси

Партия БНФ призывает не продлевать аренду российских военных объектов в Беларуси. Соответствующее заявление принял сойм партии на заседании 23 июня, передает БелаПАН .

В заявлении отмечается, что в 2020 году истекает 25-летний срок аренды российских объектов по соглашениям, которые были подписаны правительствами России и Беларуси в 1995 году. Документы предусматривают возможность продления соглашений аренды, а при нежелании одной из сторон продлевать договор она должна предупредить другую сторону об этом за 12 месяцев до окончания срока договора.

«2020 год не за горами, белорусская сторона никакой официальной информации не дает, Россия тоже молчит. Срок соглашений заканчивается, поэтому мы и выступаем с требованием не продлевать срок эксплуатации российских военных объектов — узла связи «Вилейка» и радиолокационной станции «Волга» на территории Беларуси», — заявил председатель Партии БНФ Григорий Костусев.

От имени партии в Совет министров будет направлено предложение проинформировать правительство Российской Федерации о нежелании Беларуси продлевать срок действия договоров от 6 января 1995 года, касающихся размещения на территории страны российских военных объектов.

В заявлении подчеркивается, что в 1995 году руководство Беларуси «приняло ошибочное решение» о размещении на территории страны российских военных объектов. «Размещение стратегической инфраструктуры российской армии в Беларуси противоречит действующей концепции национальной безопасности, не служит интересам белорусского народа и делает нашу страну первичной мишенью в случае военного конфликта России с другими странами, обладающими оружием массового поражения», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается: «В качестве основания для решения 1995 года Александр Лукашенко заявлял, что Россия за нахождение в Беларуси своих военных объектов «прощает белорусские долги за энергоносители». Однако с того времени конфликты по ценам и по задолженности за газ и нефть между нашими двумя странами происходят почти каждый год. За уступки в ценах на энергоносители Россия требует все новых и новых преференций, в том числе требует продажи стратегических промышленных предприятий за бесценок. Это свидетельствует о нецелесообразности размещения у нас российских военных объектов».

Партия БНФ подчеркивает, что особую опасность российские военные объекты стали нести в последние пять лет, когда «в результате российского экспансионизма и агрессивной, захватнической политики в отношении соседних государств со стороны России, увеличилось риск участия РФ в крупномасштабных военных конфликтах».

«Беларусь вопреки декларируемой властями политики невмешательства в российские военные авантюры становится невольным заложником этих авантюр, — говорится в заявлении. — Партия БНФ выступает против размещения на территории Беларуси российских военных объектов, и считает категорически неприемлемым отсутствие публичной официальной информации о дальнейшей судьбе этих объектов от властей Беларуси».

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