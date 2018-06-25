Мингорсуд уменьшил срок заключения бывшему директору столичного зоопарка

Минский городской суд изменил приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора Минского зоопарка, сообщается на сайте суда.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Минского городского суда 22 июня 2018 года изменен приговор суда Заводского района города Минска от 27 февраля бывшему директору зоопарка Юрию Рябову.

Действия Рябова переквалифицированы с части 4 статьи 210 УК на часть 3 статьи 210 УК — завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, в крупном размере.

В соответствии с частью 2 статьи 72 УК по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно Рябову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима, с конфискацией всего имущества. Также назначен штраф в размере 350 базовых величин в сумме 8.575 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на 5 лет.

Уменьшена сумма взысканного с Рябова в пользу Минского зоопарка имущественного ущерба с 47.403 рублей 4 копеек до 16.485 рублей 6 копеек.

Напомним, в феврале Рябову было назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией всего имущества, со штрафом в размере 350 базовых величин в сумме 8.575 рублей, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.

В остальном приговор суда оставлен без изменения, а апелляционные жалобы — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

В 2014-2015 годах супруги Рябовы завладели имуществом зоопарка в крупном размере. Они продали в Россию без документов двух рысей, кошачьего лемура, трех боливийских мирикини и восточного колобуса на общую сумму почти 7 тысяч рублей. Также была проведена махинация с 23 розовыми фламинго. Птицы поступили в зоопарк в январе 2015 года, но не были оформлены и поставлены на баланс. Руководство зоопарка привлекло знакомого, который якобы выступил продавцом фламинго зоопарку. Всего было продано 15 фламинго за почти 40 тыс. рублей, остальные погибли.