Дмитрий Губерниев: Домрачева уходит из большого спорта

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев заявил о том, что белорусская биатлонистка Дарья Домрачева завершает спортивную карьеру.

«И все же Даша Домрачева уходит из большого спорта. Единственная в мире четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону. Герой Беларуси. Спасибо, Дарья. Нам будет очень тебя не хватать. Желаю удачи и новых побед в жизни», – написал Губерниев в Инстаграм.

Напомним, 25 июня в здании НОК в 15:00 начнется пресс-конференция Домрачевой. Предположительно, она проводится для оглашения решения Домрачевой по поводу продолжения либо завершения ее спортивной карьеры.

Дарья Домрачева — четырехкратная олимпийская чемпионка (единственная среди женщин-биатлонисток), двукратная чемпионка мира (2012 и 2013), обладательница Кубка мира 2014/15, обладательница 5 малых Хрустальных глобусов Кубка мира, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь. Домрачевой присвоено звание «Герой Беларуси» — она стала первой в истории страны женщиной, удостоенной высшей государственной награды.