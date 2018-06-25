Заместитель генпрокурора: в Беларуси почти в два раза увеличилось количество коррупционных преступлений

В Беларуси увеличилось количество коррупционных преступлений, сообщил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

По его словам, если за январь-май 2017 года в Беларуси зафиксировано 584 коррупционных преступления, то за пять месяцев 2018 года — уже 1.107, пишет БелаПАН .

«Количество таких преступлений увеличилось почти вдвое, — подчеркнул Стук. — Рост количества коррупционных преступлений в текущем году в основном связан с рассмотрением судами многоэпизодных уголовных дел. Наибольшее число таких преступлений зарегистрировано в сферах транспорта, промышленности, государственного управления, здравоохранения и образования. Материальный ущерб от коррупционных преступлений составил около 8,8 млн рублей, возмещен в ходе следствия на 36,5%. На имущество лиц, совершивших указанные преступления, наложен арест в сумме 10,7 млн рублей».

По словам заместителя генпрокурора, наиболее распространенные коррупционные преступления — «несоблюдение порядка процедур закупок, оказание должностным лицом неправомерного предпочтения интересов определенных физических лиц, использование служебного положения при решении личных вопросов».

Стук также отметил, что преступления коррупционной направленности преобладают среди выявленных в медицинской сфере. «114 преступлений (с начала года. — БелаПАН.) — это коррупционные преступления в сфере здравоохранения. В основном это три состава: получение взятки, хищение путем злоупотребления служебным положением и злоупотребление служебным положением», — сказал заместитель генпрокурора.

«Вы наслышаны об определенных арестах в сфере медицины в последнее время. Это связано с поставками медоборудования и последующим его обслуживанием в медицинских учреждениях. Действительно, работниками КГБ проведена достаточно массированная проверка в этой сфере, заведен ряд уголовных дел в отношении работников, в том числе в УП «Белмедтехника». Арестован ряд должностных лиц органов здравоохранения и руководители либо должностные лица ряда фирм, которые поставляли оборудование, давая взятку», — уточнил он.

Как сообщалось в СМИ, Комитет государственной безопасности раскрыл коррупционную схему в сфере закупок медтехники. Официально КГБ эта информация пока не подтверждалась.