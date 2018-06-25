Заместитель генпрокурора: бывший помощник президента Ровнейко получил взятку за решение вопроса об организации сигаретного бизнеса

Задержанный в конце мая помощник президента по Гродненской области Сергей Ровнейко получил взятку от руководителя крупного совместного ЗАО за благоприятное решение вопроса об организации сигаретного бизнеса. Об этом сообщил 25 июня на пресс-конференции в Минске заместитель генерального прокурора Алексей Стук.

Алексей Стук

О задержании помощника президента Ровнейко «с поличным при вымогательстве и получении взятки в размере 200 тысяч долларов США» сообщила 30 мая пресс-служба КГБ. Сообщалось, в частности, что «в поле зрения оперативных подразделений Ровнейко попал более года назад в связи с информацией о неоднократных фактах получения взяток от различных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию». В отношении Ровнейко КГБ возбудил дело по части 3 статьи 430 УК, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет. Подозреваемый водворен в СИЗО КГБ и дает признательные показания.

Лукашенко, комментируя задержание своего помощника 2 июня, заявил: «Скажу откровенно, тут как раз прежде всего сработали декларации о доходах. Когда изучение шло кадровое, я задал вопрос, откуда такая роскошь: автомобили до десятка, квартиры до десятка? Не может обычный чиновник и его семья так жить. Но подозрение подозрением, какие-то были факты. Мы видели, что, общаясь с бизнесменами, как барчук (себя вел). Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило».

По словам Лукашенко, когда ему доложили об этом, он сказал о необходимости выявления исключительного факта, который бы подтвердил соответствующую противоправную деятельность. «Прошло определенное время — 200 тыс. долларов. Даже бизнесмены удивляются. Это уже наглец высшей степени. Во время передачи этих денег его задержали с деньгами в руках. Операция готовилась, она была санкционирована мною», — рассказал глава государства.

6 июня генпрокурор Беларуси Александр Конюк сообщил журналистам, что Сергею Ровнейко предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

В тот же день пресс-служба главы государства сообщила, что Ровнейко освобожден от должности помощника президента — инспектора по Гродненской области «за совершение проступка, несовместимого с нахождением на государственной службе».